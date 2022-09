Scontro tra un’auto e una moto ad Uboldo, muore un giovane di 26 anni

Un giovane motociclista di 26 anni ha perso la vita questa mattina, sabato 10 settembre, poco dopo le 12 in un incidente avvenuto a Uboldo (foto di repertorio).

Per cause che i rilievi dovranno accertare la moto su cui viaggiava il ragazzo si è scontrata con un’auto in via del Purgante. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Saronno e l’elisoccorso da Milano ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha avuto ripercussione sul traffico: lunghe code si sono formate in direzione di Saronno. Sul posto la Polizia Locale e i carabinieri di Saronno che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.