Scuole chiuse per le elezioni? In Valle Olona e a Castellanza si può scegliere lo “Smile Camp”

Grazie alla partecipazione ad un bando regionale l’Ambito di Castellanza offre la possibilità alle famiglie di iscrivere i propri figli allo “SMILE CAMP”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Energicamente e dalla Polisportiva SportPiù lunedì 26 settembre, giorno di chiusura delle scuole per le elezioni politiche.

La giornata di camp sarà organizzata presso:

– PALABORSANI (via per Legnano, 3 – Castellanza)

– CENTRO SAN SEBASTIANO (via Vittoria, 37 – Marnate).

La quota di partecipazione sarà di:

– 10 euro per i residenti nei comuni della valle Olona;

– 25 euro per i non residenti.

Per informazioni: Tel. 0331.1710846 – e-mail: info@sportpiu.org

Per iscrizioni: http://gestionale.sportpiu.org/preiscrizione/ModuloPubblico?idCorso=1232