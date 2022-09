Servoscala fuori uso in una scuola media di Busto Arsizio: per Bea andare al bagno è un problema

Bea è una ragazzina che frequenta la scuola secondaria di primo grado Biagio Bellotti, di Busto Arsizio. A causa della sua disabilità motoria, però, non ha una vita facile e necessita di servizi come questo per potersi muovere all’interno dell’edificio.

A causa del malfunzionamento del macchinario che le permette di salire e scendere le scale, però, questa mattina è dovuta uscire sotto la pioggia per raggiungere il bagno al piano terra. Per accedere al bagno disabili senza servoscala, infatti, è costretta ad uscire dall’edificio e rientrare, passando dall’accesso laterale della palestra.

Sua madre Ilaria ha scritto un post sul suo profilo Facebook per denunciare quello che ha già comunicato all’amministrazione comunale e ad Agesp e cioè che il macchinario, dall’inizio dell’anno scolastico, ha funzionato solo un giorno e mezzo. Ecco cosa scrive:

Piove e oggi Bea per andare in bagno a scuola ha messo la giacca ed è passata dal cortile, bagnandosi un po’.

Dal 12 settembre Bea ha usato il servo scala un giorno e mezzo, il 19 e il 20 settembre. Lungimirante la dirigente che ha messo la classe di Bea nell’unica aula al piano terra.

La dirigente continua a chiamare per sollecitare, io ho mandato mail, agli assessori al sindaco, in Agesp ma siamo al 30 settembre e nulla si sta muovendo. Si parla tanto di abbattimento delle barriere ma in questo caso le barriere sono state messe non tolte e non solo a Bea ma a tutta la classe, nessuna aula di laboratorio è accessibile senza servo scala. Tanti dicono rivolgiti ai giornali, se mi rivolgessi si rovinerebbe il nome della scuola e non di chi non sta operando per far andare almeno in bagno Bea senza bagnarsi o prendere freddo. Sono molto delusa. Bea è in seconda “media” il servo scala è dallo scorso anno che ha problemi, prima non so, va cambiato cambiamolo e nel frattempo se ne trovi uno a noleggio.

Questa mattina appena ho sentito la pioggia non vi dico la mia reazione. Chiedo solo che Bea e gli altri ragazzi possano andare a scuola come gli altri. Forse c’è chi spera nel miracolo, sarebbe bellissimo rivedere Bea camminare ma … non è così o meglio se un giorno succederà saremo felicissimi ma guardiamo il momento. Scusate lo sfogo ma, da mamma, vedere mia figlia uscire dalla classe, mettersi la giacca, uscire sotto la pioggia per andare a fare la pipi non è molto bello anzi…