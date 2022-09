Cuori in piazza, Busto Arsizio mette in mostra la solidarietà per un giorno

Domenica le piazze e le vie del centro saranno animate dai volontari di 60 associazioni che si occupano di solidarietà, accoglienza, supporto, disabilità. Tante iniziative per riflettere e per stare insieme

Domenica 11 settembre il centro di Busto Arsizio farà da cornice a “Cuori in Piazza – La festa dei Volontari e delle Associazioni che fanno grande il cuore di Busto Arsizio”, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Distretto del Commercio, Ascom, Comitato Commercianti, Royaltime, Gruppo Agesp, Stoà, Parrocchia san Giovanni Battista.

Paola Reguzzoni, assessore ai Servizi Sociali, racconta così l’evento: «Speriamo in una giornata di sole e chiedo l’intercessione di monsignore. Il comune fa tre passi indietro davanti al patrimonio di associazioni che fanno rete e supportano le azioni dell’amministrazione e in particolare dell’assessorato ai Servizi Sociali. Potrei andare avanti per ore ad elencare le realtà, i cuori generosi di Busto. Senza di loro potremmo fare solo il 5% di quello che in realtà si fa. Con questa iniziativa vogliamo mostrarvi i volti di quelle persone che mettono a disposizione una cosa preziosissima, il tempo».

L’assessore Reguzzoni, introducendo la candidatura della città alla bandiera Lilla, ha coinvolto anche il sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Antonelli: «Busto oggi ha necessità di prendere un impegno sull’abbattimento delle barriere architettoniche».

Roberto Bazzano di Bandiera Lilla spiega cosa significa ottenere questo riconoscimento: «A noi non interessa dare un riconoscimento ad un comune perfettamente accessibile per i disabili (che, tra l’altro, non esiste) ma ci interessano quelle realtà che vogliono migliorare costantemente, anche partendo da una situazione non buonissima. Vediamo questa manifestazione come un buon auspicio per Busto Arsizio perché possa ottenere questo riconoscimento».

Il sindaco Emanuele Antonelli coglie l’invito: «Servirà da stimolo a raggiungere obiettivi importanti. Ringrazio Paola Reguzzoni per questa bellissima iniziativa che ritengo sia la più importante di quest’anno. Invito i cittadini che non hanno mai avuto bisogno di queste realtà a passare tra i vari stand per dire un semplice grazie a chi si impegna tutto l’anno».

Coinvolti anche i commercianti della città: «Rimarremo aperti questa domenica per dare un supporto a questa iniziativa e ci prendiamo l’impegno di collaborare per arrivare alla bandiera Lilla. Ottima anche l’idea di gemellare le attività con le associazioni e dare un concreto supporto a chi ogni giorno mette tempo, passione e volontà per aiutare gli altri» – ha commentato il presidente provinciale di Ascom Rudi Collini.

All’iniziativa hanno aderito circa 60 associazioni delle 300 monitorate dagli uffici di via Roma ma servirebbe un albo delle associazioni non profit che è tra le idee che l’assessore vorrebbe realizzare.

Cosa succederà a “Cuori in piazza”

Dalle 9 alle 20 vie e piazze si trasformeranno in una grande vetrina che permetterà a tutti coloro che sono attivi nel mondo del volontariato di farsi conoscere, raccogliere adesioni, presentare attività, iniziative e nuovi progetti rivolti a tutte le fasce di popolazione e in particolare ai bambini, agli anziani, ai disabili e a tutti coloro che si trovano ad affrontare una situazione di bisogno o una fase critica della propria vita.

Nel corso della giornata sono previste diverse iniziative di aggregazione e coinvolgimento, che si svolgeranno nelle due piazze principali, San Giovanni e Santa Maria, dove le associazioni, durante la mattinata, avranno anche modo di partecipare a talk show per presentare le loro attività, mentre in piazza Vittorio Emanuele sarà allestito il Villaggio Famiglie, con giochi e animazioni per bambini.

Alle 9.30 in piazza santa Maria i giovani di Stoà inizieranno a dipingere su un tessuto un grande cuore rosso che rappresenterà il simbolo della giornata. Verso le 17.30 l’elicottero della Polizia di Stato passerà sulla piazza per effettuare delle spettacolari riprese aeree.

Alle 11.30 in san Giovanni monsignor Pagani celebrerà la santa messa della Solidarietà, seguirà alle 12.00 la presentazione del progetto “FELICITA” a cura dei ragazzi di Stoà in piazza santa Maria. Alle 12.30 risuoneranno le campane della pace, poco prima del pranzo che sarà preparato e servito in via Cavallotti dai volontari della Protezione civile Augustus.

Dalle 15 in piazza san Giovanni l’assessorato all’Inclusione sociale presenterà alcuni progetti, in particolare il Giorno del Dono #DonoDay2022 e le novità relative al servizio affidi.

Alle 16, sempre in piazza san Giovanni, spazio allo spettacolo con un’edizione speciale di Busto’s got talent, il format di Diego Barbati, dedicata ai più piccoli.

All’iniziativa collaboreranno alcune scuole di musica del territorio (Associazione musicale Rossini, Musiclab, Nuova Busto Musica). In conclusione i saluti istituzionali e la presentazione della candidatura di Busto al progetto “Bandiera Lilla”, un riconoscimento dedicato ai Comuni che prestano una particolare attenzione all’accoglienza di persone con disabilità.

Le associazioni che partecipano

Salute e disabilità

Anffas Busto Arsizio

Aguav (Ass. genitori e utenti Audiovestibologia Varese)

ASSOCIAZIONE BIANCA GARAVAGLIA Odv

LILT

Mai Paura

Avis Comunale Busto Arsizio e Valle Olona

UNITALSI

AVULSS Busto Arsizio

CAM TO ME

ASSIEME A FRANCESCO

Associazione italiana donatori organi

Day Hospital oncologico

Insieme si può

Croce Rossa

Supporto psicologico/comunità/accoglienza

Telefono amico

Granello di Senapa sede C/o PIME

Centro di Aiuto alla Vita

PICCOLO PRINCIPE

AUBAM

Cooperativa Sociale ASDA – SPERANZA

A.GE.D.O. VARESE ODV

Eva Onlus

ALISEI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Progetto Pollicino-Onlus

Supporto/accoglienza/distribuzione beni

Passaparola Associazione

Pronto Intervento – Protezione Civile G. Garibaldi

Ali d’aquila ODV

RETE SOS STAZIONE con SOS STAZIONE CARITAS Meroni

ANVVF VARESE

CasaRinghio

Apar onlus

Banco Alimentare Danilo Fossati

Caritas decanale

Protezione civile Augustus

La LUNA banco di solidarietà

Associazione Christian Onlus

Tracce nel Mondo Onlus

CAROLINA ONLUS