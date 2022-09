Si alza l’allerta meteo: possibili temporali forti sul Varesotto nelle prossime ore

Nella fascia prealpina e dei laghi nel Varesotto incombe un’allerta meteo arancione per temporali forti. Si tratta del preavviso di fenomeni meteorologici di moderata criticità previsti nella fascia centrale e nord della provincia dal tardo pomeriggio di oggi mercoledì 7 settembre, fino al primo pomeriggio di giovedì. All’allerta per temporali si accompagna anche un’allerta, meno intensa, per rischio idrogeologico.

Ecco il bollettino meteo diffuso dalla centrale regionale alle protezioni civili locali: “L’avvicinamento dalla Francia di una saccatura collegata all’ampia circolazione depressionaria presente sulle isole britanniche causa una generale accentuazione dell’instabilità, che si farà più marcata a partire dal tardo pomeriggio di oggi 07/09. Il peggioramento previsto tenderà ad intensificarsi fino alla mezzanotte, interessando principalmente i settori prealpini centro-occidentali con possibili sconfinamenti su alta pianura, Valchiavenna e Valtellina. Su Varesotto, Lario e Prealpi Occidentali sarà possibile la formazione di temporali moderati, localmente forti, in cui la caratteristica principale potrebbe essere quella della persistenza dei fenomeni. Tra la sera e la notte non è esclusa la formazione di isolati temporali, in questo caso con maggiore mobilità ma localmente intensi, anche su prealpi e fascia pedemontana orientale. Venti deboli o al più moderati meridionali dai quadranti meridionali, con raffiche forti possibili associati agli eventi temporaleschi”.