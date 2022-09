“Sistemate il lampione guasto in via Canova”

La nostra lettrice Ornella Salmoiraghi ci scrive per segnalare un malfunzionamento ad uno dei lampioni presenti in via Canova a Castellanza.

«Da giugno ad oggi (ore 21:25 del 1 settembre) il lampione 1525 di via Canova a Castellanza è spento – scrive la donna -. Ho fatto innumerevoli, credo una cinquantina, di segnalazioni al numero verde 800901050 e ho inviato anche alcune e-mail, ma ad oggi, dopo quasi tre mesi, il lampione rimane spento e noi al buio».

La donna poi conclude: «La situazione è resa ancora più pesante a causa di atti vandalici, schiamazzi ed altro, facilitati dal buio più totale».