Teleriscaldamento alimentato dall’inceneritore di Borsano, se ne discute in Amga

Sfruttare il calore prodotto dall’inceneritore di Borsano, attualmente gestito da Neutalia, per alimentare l’impianto di teleriscaldamento di Amga. La decisione potrebbe essere già presa oggi, 28 settembre, dai sindaci soci della partecipata, chiamati a discutere ed eventualmente approvare il progetto tornato di estrema attualità dopo con i costi dell’energia saliti alle stelle. Un accenno, senza fare riferimenti precisi, alla necessità di andare in questa direzione era già stato fatto dal nuovo presidente di Amga, Alessandro Gregotti, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle nuove linee di mandato.

A sollevare la questione è stato poi il consigliere comunale di Legnano, Franco Brumana, che ha parlato ieri sera, 27 settembre, in consiglio comunale denunciando l’assoluta mancanza di comunicazioni e informazioni sull’argomento: «Il progetto – ha detto Brumana – è stato presentato totalmente in segreto. Ci sono grandi perplessità, perché si tratta di attaccare un impianto ad un altro impianto che già non funziona e che a breve andrà incontro a un revamping. La questione è estremamente importante e mercoledì sera ci troveremo un sindaco che voterà senza il mandato del consiglio comunale».