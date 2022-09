A Tradate la presentazione del nuovo corso per volontari della Croce Rossa Italiana

Dopo il successo della serata organizzata presso la sede di Varese, martedì 27 settembre alle ore 21:00 presso la sede di Tradate di via Carso, 29 la Croce Rossa invita a un nuovo appuntamento per la seconda serata di presentazione del corso di formazione per nuovi volontari.

Per il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana è fondamentale attivare nuovi volontari e nuove risorse per organizzare al meglio le numerose attività di aiuto. Ogni giorno i volontari contribuiscono a migliorare la vita delle comunità e delle persone in situazione di vulnerabilità analizzando e rispondendo ai loro bisogni attraverso la cultura della prevenzione, l’educazione e l’attenzione alla persona. Obiettivo è prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità.

I volontari sono il cuore pulsante dell’associazione, offrono il loro sostegno alle comunità e alle persone in stato di vulnerabilità con soluzioni concrete per rispondere in maniera efficace ai bisogni e utilizzano un approccio incentrato sulla cura della persona, l’educazione e la prevenzione.

Alla serata di presentazione è possibile partecipare gratuitamente, senza impegno e senza necessità di prenotazione. Sarà possibile anche portare anche amici e parenti. Nel caso in cui non potessi partecipare o avessi dubbi sarà possibile contattarci all’indirizzo salute.tradate@crivarese.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.crivarese.it