Traffico bloccato per incidente in via Gasparotto a Varese

L’incidente fra due auto in via Gasparotto a Varese avvenuto attorno alle 14 di giovedì sta causando lunghe code in direzione del capoluogo. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio che permette di immettersi nell’autostrada dei laghi fra due veicoli.

Dalle prime informazioni ci sono cinque feriti sembra in modo non grave: si tratta di due ragazzi di 16 e 19 anni e due giovani donne di 17 e 22 anni e un uomo di 63.

Sul posto la questura di Varese e un’ambulanza del 118.

Particolarmente congestionato il traffico in direzione Varese già dall’imbocco della provinciale 341.