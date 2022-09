Un intossicato per incendio abitazione a Cassano Valcuvia

Fiamme nel centro storico di Cassano Valcuvia nel tardo pomeriggio di mercoledì quando alcuni residenti hanno dato l’allarme per un incendio scoppiato sembra nel sottotetto di un’abitazione in vicolo dell’Orto nel pieno centro storico del paesino in Valcuvia.

Le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dalle strade molto strette e dalle particolari conformazioni delle case. I pompieri hanno operato con diversi mezzi e dalle prime informazioni raccolte sembra che una persona fra i residenti abbia inalato del fumo e abbia richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118.