Un’interrogazione sui lavori del sottopasso a Tradate

Cominciano le scuole, i lavori del sottopasso ferroviario di via IV novembre a Tradate sono ancora lungi dal concludersi e il gruppo consigliare del PD, che è in minoranza nel consiglio comunale della città, ha deciso di presentare una interrogazione, firmata dai due consiglieri Mauro Prestinoni e Marco Viscardi.

Il documento è stato stilato: «Considerato che i lavori di rifacimento del sottopasso di via IV novembre sono ormai in corso da diversi mesi, preso atto che i lavori sembrano essere ancora lontani dalla conclusione, anche se il termine previsto è stato superato, visto che lunedì 12 settembre riaprono le scuole e che questo aumenterà notevolmente il disagio per i nostri cittadini a causa del traffico», e chiede di conoscere: «Entro quando i lavori termineranno, se l’Amministrazione ha provveduto a monitorare i lavori e se si è fatta parte attiva presso le Ferrovie Nord ente committente dei lavori».

Inoltre, Prestinoni e Viscardi chiedono: «Come intende muoversi l’amministrazione comunale presso Trenord affinché i lavori siano terminati nel più breve tempo, e cosa intende fare l’amministrazione comunale per snellire il traffico in attesa che i lavori termino».