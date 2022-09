Vandalizzata l’area feste del “Boschetto“ di Germignaga

Tavoli ribaltati, sedie fatte volare, imbrattamenti vari con scritte sui tendoni, in alcuni punti tagliati e strappati. Danni per migliaia di euro all’area feste “Boschetto“ di Germignaga che nella notte è stata devastata dai vandali.

Una situazione grave, denunciata dal sindaco Marco Fazio sui social: «Risveglio amaro stamattina. Questo è il risultato di una serata/nottata al Boschetto. Ovviamente le forze dell’ordine sono state contattate già ieri e la nostra polizia locale stamattina inizierà le verifiche anche attraverso il ricorso al sistema di videosorveglianza».

Secondo quanto racconta il sindaco ieri durante la serata qualche concittadino aveva avvisato di “movimenti” strani da parte di un nutrito gruppo di ragazzi nell’area feste; forse lo stesso che già nel pomeriggio bivaccava in zona.

«Il problema del vandalismo quest’anno si è proposto con una frequenza inconsueta e preoccupante. Ancora più preoccupante è il fatto che in molti casi i sospetti puntassero a ragazzi molto giovani. Lo dicevo in occasione del primo giorno di scuola, lo ribadisco oggi. Se non cominciamo a guardare a tutti i ragazzi come se fossero i nostri, magari anche dicendo una parola per richiamare a comportamenti più corretti o educati (a costo anche di prendersi un “vaffa”, ma credetemi non è sempre così, anzi), le cose non potranno che peggiorare».

A Germignaga, come accennava il sindaco, si sono già verificati nei mesi scorsi episodi di vandalismo con fioriere devastate, vetri rotti in alcune attività economiche, qualche anno fa.