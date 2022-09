Varese, quattro giorni di Birrtellina: birre e specialità valtellinesi

Dopo una prima edizione andata in scena a fine primavera, nell’area feste di via Vigevano alla Schiranna ritorna per la seconda volta il Birrtellina, un festival che affianca le specialità tipiche della Valtellina alle birre artigianali rigorosamente prodotte in provincia di Sondrio.

La kermesse durerà ben quattro giorni: da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre, tutte le sere e anche a pranzo negli ultimi due giorni. In cucina una squadra di specialisti “inviati” dalla Accademia del Pizzocchero di Teglio, che prepareranno sul posto il più famoso dei piatti di quella zona. Nel menu anche gli sciàtt e taglieri di formaggi e salumi. E dopo mangiato, il classico amaro Braulio. QUI l’articolo del nostro blog Malto Gradimento che parla della festa.

Gli organizzatori di “Paneliquido” ricordano che la festa andrà in scena con qualsiasi condizione atmosferica grazie a un’ampia area al coperto che può essere chiusa lateralmente e riscaldata. Domenica a pranzo è necessario fare attenzione alle chiusure stradali dovute alla Gran Fondo di ciclismo; una soluzione è raggiungere i parcheggi alla Schiranna (da Capolago) e salire a piedi all’area feste.