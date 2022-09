E’ varesino il fisico che ha cantato “Quanto mi fai sesso” a X Factor

Si è presentato davanti ai giudici come studente di fisica, e l’aspetto era decisamente da “nerd”. Ma quando ha cominciato a cantare il suo inedito, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il pezzo, dal titolo “Quanto mi fai sesso” era decisamente diverso da quello che tutti si aspettavano.

Francesco Santo, nato a Pavia nell’aprile del 2000 e cresciuto a Varese, non ha passato le selezioni ma non è passato inosservato: e dal 16 settembre quel brano si può ascoltare ovunque.

Santo, nato a Pavia nell’aprile del 2000 e cresciuto a Varese, ha cominciato a studiare pianoforte nel 2012, avvicinandosi a sonorità jazz e blues ed esibendosi in piccoli eventi unicamente come musicista.

Dal 2016 ha continuato da solo il proprio percorso musicale, iniziando a scrivere per accompagnare le composizioni al pianoforte. Nello stesso periodo ha imparato a suonare la chitarra e il basso, mentre nel 2018 ha cominciato a produrre musica.

Nel 2019 si è trasferito a Bologna, per frequentare la facoltà di Fisica all’Università ma la sua attività musicale è continuata: nel 2020 ha pubblicato i suoi primi singoli “Rouen”, “Asfalto” e “VA”. Nel maggio del 2021 dopo la collaborazione con WaxLife esce “Para”, il suo quarto singolo. Il 28 gennaio 2022 esce “Fumo la vita”, brano accompagnato dal videoclip, uscito in anteprima su SkyTg24 e in rotazione radiofonica su Radio 2 indie.

Nel corso del 2022 ha pubblicato altri due singoli: “Parlerebbe di Te” e la Hit estiva “Cocco”.