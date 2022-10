A Castellanza torna l’iniziativa “Strade Pulite”

Torna l’iniziativa “Strade Pulite”. Appuntamento sabato 8 ottobre dalle ore 15 in via della Pace, al confine con Legnano, per la pulizia dei bordi verdi delle strade cittadine dai rifiuti.

Anche questa volta l’iniziativa è organizzata dal Gruppo Strade Pulite, in collaborazione con il Comune di Castellanza, ed è aperta a tutti i cittadini.

Strade Pulite è una organizzazione di tutela ambientale che dal 2015 si preoccupa di pulire i bordi verdi delle strade dai rifiuti, contro l’inciviltà del “rifiuto selvaggio”, per il decoro, il senso civico, il rispetto della natura, del bene comune e un mondo migliore.

Chi desidera dare una mano può presentarsi al punto di ritrovo munito di gilet ad alta visibilità, guanti da lavoro e scarpe o scarponcini tassellati.