Addio a Christina Moser dei Krisma

Si è spenta a Lugano dopo una lunga malattia Christina Moser. Aveva 70 anni ed era conosciuta al grande pubblico per essere parte del duo Krisma, duo new wave/synth pop che formava insieme all’inseparabile marito, Maurizio Arcieri, scomparso nel 2015 a 72 anni. I due erano molto legati al Lago Maggiore, per anni avevo scelto di vivere a Castelveccana, buen retiro tra le Prealpi e il lago Maggiore dopo una carriera vissuta a mille tra l’Italia e l’estero.

Christina Moser si è spenta nella notte e sono molti i messaggi di ricordo e affetto per la sua scomparsa tra coloro che l’hanno conosciuta. Insieme al marito, sono stati per anni un “faro” per la musica italiana, rimanendo sempre un passo avanti e svariando dalla musica beat (con i New Dada aprì un concerto dei Beatles in Italia), per poi virare sulla musica rock, punk ed elettronica. I Krisma è un duo considerato tra i pionieri e tra i più importanti esponenti della new wave italiana.