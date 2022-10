Annunci di lavoro truffaldini, il racconto di Giusi: “Frustrante essere tratti in inganno ed illusi”

Un altro annuncio di lavoro truffaldino denunciato da una lettrice di VareseNews. Stesse modalità delle precedenti segnalazioni, stessa assenza di riscontri sulle credenziali del presunto datore di lavoro. Ecco il racconto della nostra lettrice, Giusi.

«Buongiorno, vi scrivo per segnalare quanto mi è accaduto per evitare che altre persone possano trovarsi in situazioni poco chiare e magari cadere nella trappola di questi truffatori. Premetto che sono iscritta su alcuni motori di ricerca per il lavoro come Jobrapido, Indeed (penso che abbiano preso da lì il mio CV). Sono stata contattata da un’ipotetica segretaria per un colloquio di lavoro come impiegata; al telefono la persona non ha dato nessuna spiegazione, nessun riferimento all’azienda o al tipo di impiego. Dopo la telefonata, mi hanno inviato una mail di conferma appuntamento per il colloquio molto ambigua (nessun riferimento all’azienda, nessun recapito), così ho deciso di telefonare e chiedere delucidazioni in merito, l’ipotetica segretaria è stata molto vaga e l’audio si sentiva malissimo (quando gliel’ho fatto notare, ha risposto che gli auricolari sono difettosi e quindi ci sono problemi nella comunicazione). Molto dubbiosa e quasi consapevole della perdita di tempo, ho deciso comunque di presentarmi al colloquio, sperando di essermi sbagliata visto che ho necessità di lavorare; sul citofono solo un’etichetta attaccata con un pezzetto di scotch con scritto DIGITAL PLUS (non so se si possono fare nomi, nel caso, oscurate); ho chiesto alcune informazioni alla segretaria (ad esempio dove avessero trovato il mio CV), ma ha continuato ad essere vaga, nominando qualche agenzia interinale. Un’altra persona in attesa come me, ha firmato (non so cosa, senza nemmeno leggere). Entrata nell’ufficio dell’ipotetico responsabile, ho chiesto informazioni sull’azienda, ha iniziato a parlare velocemente, spiegando cosa fa l’azienda e quando gli ho detto che non ho trovato info a riguardo (avevo fatto una ricerca nell’attesa del colloquio), ha risposto che fanno capo ad una Holding di Vicenza (fatto un’altra ricerca una volta tornata a casa, ma con quel nome c’è solo un’azienda a Milano). Durante il colloquio, durato cinque minuti, così come quelli precedenti al mio e, durante il quale ha parlato solo lui, ha detto che le persone che, secondo lui, da questo colloquio conoscitivo sono valide, saranno ricontattate per un giorno di lavoro come prova (se ho capito bene, quel giorno non sarà retribuito). Non ha preso nessuna info su di me, non aveva il mio CV davanti, gli ho detto due cose che potrebbero essere importanti al fine di un’assunzione, ma non ha preso nota. C’erano molte persone in attesa per il colloquio. Una volta uscita, ho chiamato una delle agenzie (presso cui sono iscritta) nominate dall’ipotetica segretaria, ma non sapevano nulla e mi hanno confermato che non hanno dato i miei dati a questa “famosa” azienda (anche loro non la conoscono). Ho parlato con alcuni miei conoscenti che stanno cercando lavoro per avvisarli e mi hanno confermato che anche loro sono stati contattati con le stesse modalità; purtroppo una di loro ha proseguito questa ipotetica selezione, così ho avuto conferma che non c’è nessun lavoro da impiegata, ma ti affiancano per un lavoro porta a porta. Nonostante io fossi consapevole della “truffa”, credo sia molto frustrante per una persona che ha voglia e necessità di lavorare, essere tratti in inganno ed illusi. Il numero dal quale sono stata contattata è 03321520048».

Giusi ha anche allegato il testo della mail ricevuta per confermare il colloquio di “lavoro”:

Buongiorno,

come da accordi telefonici, l’aspettiamo per il colloquio alle ore 17.00 a Varese in Viale Europa n. 67;

Si troverà nell’ampio parcheggio del negozio Iper Bimbo di Varese, in cui lei può parcheggiare la macchina gratuitamente;

Una volta giunto in sede, noi ci troviamo esattamente di fianco al parcheggio, siamo lo stabile bianco sulla destra con il cancello verde; ( Campanello ‘Interno 1’).

Le aprirà la segretaria che la accompagnerà direttamente nell’ufficio del titolare per il suo appuntamento.

Gentilmente le chiediamo di portare un curriculum aggiornato in formato cartaceo o inviarne copia in risposta a questa mail.

Per qualsiasi informazione o comunicazione è possibile trovare la responsabile del personale la mattina dalle 08.30 alle 12.30 sia tramite numero fisso o tramite mail.

Chiediamo infine di confermare la ricezione di questa mail.

La ringraziamo e rimaniamo a sua disposizione.

Con la presente,

le porgiamo i nostri più cordiali saluti.