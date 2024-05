Gli Skorpions vincono anche il big match

(Foto Cinzia Roganti)

Sono gli Skorpions Varese l’unica squadra ancora imbattuta nel massimo campionato italiano di football americano. Al “Franco Ossola” i varesini hanno ottenuto una vittoria 21-20, di misura ma terribilmente importante contro i Dolphins Ancona che si presentavano a Masngo a loro volta senza sconfitte in stagione e determinati a regalare un dispiacere ai ragazzi di coach Nick Holt.

E invece alla fine di una gara entusiasmante sono stati gli Skorpions a prendersi vittoria e primato in campionato, confermandosi la squadra da battere in questa stagione.

LA PARTITA

Gara bloccata nei primi minuti, con i Dolphins che spezzano l’equilibrio iniziale grazie al field goal messo a segno da Erba per il 3-0 ospite con il quale si chiude il primo quarto. Nel secondo quarto però gli Skorpions trovano il primo touchdown di Rai che viene servito in meta dal lancio di Ryan Griffin, con Granelli che sigla il calcio aggiuntivo. Il Dolphins reagiscono e accorciano le distanze prima dell’intervallo lungo con un altro field goal, questa volta di Dazzani, per i tra punti che portano il risultato sul 7-6.

Il terzo quarto riparte nel segno dei fratelli Griffin: lancio di Ryan per Maclaine e score degli Skorpions che sale a 14 dopo la trasformazione di Granelli. Ancora una volta però i Dolphins non cedono il passo e trovano il loro primo TD di giornata con il lancio di Di Galbo per Dazzani, ma il successivo tentativo da due punti non va a segno. L’inerzia degli anconetani prosegue anche nell’ultimo quarto, con la corsa di Di Galbo per il momentaneo nuovo vantaggio Dolphins, condita anche dalla conversione – questa volta buona – di Iudicone da due punti. Sono però ancora i fratelli Griffin a fare la differenza, con un altro lancio vincente di Ryan per Maclaine che, con il calcio addizionale di Granelli, porta di nuovo avanti gli Skorpions sul 21-20. Nel finale la difesa varesina fa il suo lavoro chiudendo i varchi e portando a casa il vantaggio di un punto che significa vittoria e imbattibilità mantenuta.

Per i Dolphins una sconfitta di misura che sporca lo score ma che conferma che per il titolo ci sarà da fare i conti con loro.