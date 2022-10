Autolinee varesine dal 1 novembre aumenti tariffari sui bus

Per i titoli di viaggio di Autolinee Varesine/Ctpi con validità da martedì 1° novembre 2022, entra in vigore un adeguamento tariffario, come comunicato dall’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese con apposita delibera.

Adeguamenti simili, nei mesi scorsi, sono stati gradualmente implementati in quasi tutte le città lombarde e hanno già interessato anche i titoli di pertinenza regionale (come gli abbonamenti di tipo “Io viaggio”, pienamente validi anche sui servizi di Autolinee Varesine). Ad esempio, il biglietto ordinario urbano della città di Varese costerà 1.60 euro: si tratta del primo rincaro in tal senso da oltre sette anni, in quanto l’ultimo adeguamento del biglietto semplice risaliva ai primi mesi del 2015.

Tale biglietto resta valido sempre 90 minuti, per un numero illimitato di viaggi sulle linee urbane in questo periodo di tempo e la necessità di convalida ad ogni trasbordo. Le modifiche tariffarie interessano anche tutti gli altri titoli delle linee urbane (carnet, settimanali, mensili e annuali) e tutti i titoli delle linee extraurbane, anche in tal caso comprendendo biglietti e abbonamenti di ciascuna tratta, incluso l’abbonamento mensile integrato Ctpi/sottorete Nord (che permette di utilizzare tutte le linee urbane ed extraurbane dell’azienda senza alcuna limitazione).

Copia dei listini aggiornati è disponibile presso le biglietterie aziendali, nonché sul sito web www.ctpi.it (per le linee urbane: https://www.ctpi.it/it/Servizi-urbani/Tariffe-urbane.htm ; per le linee extraurbane: https://www.ctpi.it/it/Servizi-extraurbani/Tariffe-extra-urbane.htm ).

Si ricorda infine che tutti i titoli di viaggio elettronici (i biglietti in QR, piuttosto che biglietti e abbonamenti caricati sulla tessera “Muoversi a Varese”) devono necessariamente essere convalidati ad ogni viaggio o trasbordo, ogni volta che si sale a bordo dell’autobus.