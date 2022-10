A Bodio Lomnago visite senologiche gratuite grazie ad Andos

Da qualche giorno nella piazza principale di Bodio Lomnago c’è una panchina rosa. Inaugurata sabato 8 ottobre, è un segno tangibile della sensibilità dell’amministrazione comunale nei confronti della sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno.

Ma oltre al simbolo c’è anche un’azione concreta: “Abbiamo siglato un accordo per cui Andos Varese potrà utilizzare in modo continuativo l’ambulatorio di Bodio per fare visite senologiche e per aprire uno sportello informativo per il territorio”, spiega il sindaco Eleonora Paolelli (nella foto il momento dell’inaugurazione della panchina rosa: insieme al sindaco, la presidente di Andos Renata Maggiolini)