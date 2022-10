Cantiere stradale sulla Provinciale 5: problemi alla circolazione tra Garabiolo e il valico Indemini

Da lunedì prossimo 24 ottobre a mercoledì 26 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 sarà vietata la circolazione lungo la Strada Provinciale 5 tra Maccagno e il Valico Indemini. In particolare, il tratto interessato sarà nel Comune di Maccagno località Garabiolo dal Km 4+980 al Km 5+000 circa.

Sarà infatti aperto un cantiere per lavori urgenti di sistemazione della fognatura sottostante in via Giuseppe Parisio.