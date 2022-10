I conti delle RSA, la casa della comunità di Saronno e il restauro dell’affresco di Salvini nel podcast del 18 ottobre

Le notizie di martedì 18 ottobre

Costi di gestione alle stelle, mancanza di personale, assenza dello Stato. È un quadro fosco quello disegnato da Luca Trama presidente provinciale di Uneba, che raduna una cinquantina di residente socio sanitarie del Varesotto, in apertura dell’assemblea nazionale. Dopo due anni difficili di gestione Covid ora è il caro bollette a far schizzare i costi delle RSA. Alcune hanno già applicato degli aumenti fino a 10 euro al giorno alle rette degli ospiti. Il 50% posti letto delle rsa sono no profit, «questo è servizio pubblico – ha commentato Franco Massi, presidente nazionale di Uneba – Nelle Rsa dobbiamo tenere minimo 22,5 gradi , questo ha un costo energetico non indifferente. Dobbiamo garantire questa temperatura anche se significa salasso».

Una caduta accidentale mentre stava lavorando in un cantiere nel Bresciano è costata la vita a Giovanni Salomone, 41 anni, siciliano di origine e residente a Gallarate dove vive con la famiglia, la moglie ed un figlio piccolo. L’uomo è caduto da diversi metri d’altezza a causa del cedimento di una lastra in plexiglass. Subito soccorso dai colleghi è spirato nella notte tra sabato e domenica a causa delle gravi ferite riportate.

L’amministrazione comunale di Varese ha annunciato il piano di risparmio energetico della città. Saranno spente le luci notturne sulle facciate di Palazzo Estense, Torre civica e Torre di Velate, mentre sempre di notte, ad eccezione di passaggi pedonali e dei punti sensibili, verranno applicate le riduzioni del flusso luminoso emesso dai lampioni, con una riduzione che potrà portare al risparmio energetico del 50%.

Aprirà il prossimo 28 ottobre la Casa della Comunità di Saronno in via Fiume 12. Si tratta della seconda sede socio sanitaria territoriale dell’Asst Valle Olona dopo quella di Lonate Pozzolo. Sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30 e offrirà diversi servizi comeil Punto Unico di Accesso, l’ambulatorio dell’infermiere di comunità, l’assistenza di medico internista, il punto prelievi e il contultorio. Dopo sarà la volta di Cassano Magnago, il 15 novembre, mentre Busto Arsizio inaugurerà le due sedi a dicembre. Sempre a dicembre verranno attivati i primi 10 letti dell’ospedale di comunità.

Sono iniziati i lavori di restauro del grande affresco “La spartizione della polenta in famiglia” di Innocente Salvini. Nel borgo dipinto di Arcumeggia, a pochi chilometri da Casalzuigno. Il restauro è iniziato a fine settembre e dovrebbe concludersi entro novembre. Per le opere la Provincia di Varese ha disposto un finanziamento di 25 mila euro che prevede anche il restauro di alcuni bozzetti custoditi nella Casa del Pittore.