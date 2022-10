Cade da 9 metri d’altezza, morto a Brescia un operaio di 41 anni residente a Gallarate

Una caduta accidentale mentre stava lavorando in un cantiere nel Bresciano è costata la vita a Giovanni Salomone, 41 anni, siciliano di origine e residente a Gallarate dove vive con la famiglia, la moglie ed un figlio piccolo.

L’incidente in via Achille Grandi 43 a Brescia, nella sede della Società Telefonica Lombarda, intorno alle 11 dello scorso venerdì 14 ottobre. L’uomo è caduto da diversi metri d’altezza a causa del cedimento di una lastra in plexiglass.

I colleghi sono stati i primi a lanciare l’allarme, ma per il 41enne, trasportato d’urgenza all’ospedale, non c’è stato nulla da fare: è deceduto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 ottobre.