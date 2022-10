In contromano alla rotonda di Induno Olona provoca un frontale

Per fortuna non ci sono stati feriti nello scontro frontale che è avvenuto pochi minuti dopo le 13 di oggi – giovedì 20 ottobre – alla rotonda di Induno Olona di via Olona.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti un’auto ha imboccato in senso contrario la rotatoria, andando a scontrarsi con un’altra autovettura che proveniva dalla zona industriale di Olona.

Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente.