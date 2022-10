Il debutto di una nuova collana fantasy e una storia da brividi per i ragazzi

Notizia importantissima! Cari lettori amanti del fantasy, arriva la prima collana dedicata al mondo magico di Gribaudo. Il primo titolo è L’Inventamondi del bravissimo Luca Azzolini.

…E visto che ci si avvicina al periodo della festa di Halloween cominciamo anche a parlare di misteri.

L’INVENTAMONDI

“Non è una scintilla. Non è nemmeno una melodia, o una vertigine. È qualcosa di molto più intenso. È come quando il mare ti sommerge. L’eco del mio schiocco di dita riverbera nello spazio infinito. Sento questa forza, è la più antica e luminosa di tutte. È un potere che può distruggere o trasformare. È un dono che può creare o annientare. È il mio talento, eccolo! Cancella l’intero mondo mentre si nutre di ciò che nascondo dentro il cuore e nei miei pensieri. Sento solo un enorme fragore. È qui, dentro di me, e mi chiama.”

L’autore di Ragazzi selvaggi, Romolus e tantissimi altri successi per ragazzi e per adulti ci insegna quanto è importante… essere privi di superpoteri.

Timoteo è il protagonista della storia. Sembra che all’inizio non abbia un potere magico come i suoi genitori ma poi scopre di averne uno potentissimo.

Ma quanto costerà a Timoteo avere un potere così grade? Parecchio.

Un viaggio nel mondo della magia con tanti spunti di riflessione sui rapporti interpersonali e sulle difficoltà dell’essere speciali o normali.

L’Inventamondi

di Luca Azzolini

Gribaudo editore – 15.90 €

Dagli 11 anni

LA PROVA

Il corpo di Else Cohen, anziana donna di origini tedesche, viene ritrovato nel Tevere, all’altezza dell’Isola Tiberina. Dopo una prima ipotesi di suicidio, le indagini della polizia portano a una formale accusa di omicidio nei confronti di Lillo, un ragazzo che tutti, nel suo quartiere, chiamano “lo scemo” per via di un evidente ritardo mentale.

Ma Lillo non è un ragazzo violento.

Lo sa bene Serena, un’adolescente che abita nella stessa zona periferica e isolata dal corpo della città. Serena non ha una particolare simpatia per Lillo e, come tutti, lo tratta da “scemo” ma, nel caso della morte di Else, sa che il ragazzo non ne è responsabile.

Si azzarda ad affermarlo con ostinazione, ma nessuno le dà retta: Lillo è il colpevole perfetto.

Serena però non si dà per vinta e insieme ad altri due ragazzi – Marchetto e Cristiano – comincia una sua personalissima indagine che prende le mosse dalla biografia della vittima.

Chi era veramente Else? Chi poteva volerne la morte?

È l’inizio di una ricerca che li porta a esplorare Roma, a scoprire la storia del ghetto e che li catapulta nel passato, fino alla rivelazione finale che scagionerà definitivamente Lillo.

Luisa Mattia ci riporta indietro nel tempo e ci tiene in tensione per tutto il tempo di lettura del romanzo.

Quando si parla di romanzi per ragazzi ben scritti e dalle trame mozzafiato, Pelledoca è una garanzia.

La Prova

di Luisa Mattia

Pelledoca editore, collana Neroinchiostro – €16,00

Dai 12 anni