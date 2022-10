Diventare volontari dell’Unità di soccorso tecnico: partono le lezioni

UST Varese organizza un nuovo corso per la formazione di Tecnici specializzati nella ricerca e soccorso delle persone da impiegare nei propri Nuclei operativi che rispondono alle chiamate dei Vigili del Fuoco all’interno del protocollo della Prefettura di Varese per la ricerca di persone scomparse e disperse sul territorio della Provincia di Varese. Il percorso formativo prevede il superamento di una selezione che si terrà domenica 23 ottobre, necessaria alla verifica delle attitudini che sono considerate necessarie per poter svolgere una attività sia tecnica che fisica in ambiente naturale ed ipogeo. Possono partecipare uomini e donne in età compresa tra i 18 e i 50 anni, preferibilmente con esperienze già consolidate in attività sportive di montagna (ese. arrampicata, trekking, alpinismo) oppure nel mondo del soccorso sanitario.

Il nuovo corso si svilupperà in moduli tecnici con un immediato coinvolgimento dei nuovi aspiranti all’interno dei turni stazione che regolarmente vengono svolti dai Nuclei dell’UST Varese per meglio approfondire tecniche e modalità di impiego. Saranno quindi affrontati addestramenti specifici come la ricerca di persone in fasi diurne e notturne, orientamento e navigazione terrestre, movimentazione in ambiente con tecniche alpinistiche, conduzione di barelle tecniche all’interno di manovre di squadra, uso della termocamera e gestione individuale in outdoor.

UST Varese è un ente di volontariato che da più di 10 anni opera sul territorio provinciale, mettendo a disposizioni risorse altamente formate e specializzate nel campo della ricerca delle persone. Sono ormai centinaia gli interventi che hanno visto coinvolto i tecnici dell’UST in questi anni di attività, maturando un’esperienza in questo campo del soccorso che riconosce in UST Varese un valido punto di riferimento e unicità nel suo progetto sociale. Per informazioni relative al corso e per segnalare la propria volontà a partecipare alle selezioni è necessario scrivere all’indirizzo ust.scuolaformazionetecnica@gmail.com oppure prendere contatti al numero 338.1536659