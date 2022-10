Donne vittime di violenza e famiglie in difficoltà, la giunta di Busto Arsizio aumenta le risorse

La giunta di Busto Arsizio che si è riunita oggi, giovedì, ha licenziato due provvedimenti che riguardano abitazioni per i nuclei famigliari fragili e le donne vittime di violenza.

Su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali, Paola Reguzzoni, in continuità con l’Accordo di collaborazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne sottoscritta con Regione Lombardia, la giunta ha deliberato l’adesione al Programma regionale di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza. Ha inoltre preso atto che la Regione ha approvato il piano di riparto di nuove risorse integrative e che per l’ambito territoriale di Busto Arsizio quale comune capofila insieme a Saronno, Gallarate e Somma Lombardo spettano ulteriori 37.147 Euro.

La giunta comunale ha approvato, su proposta del sindaco Antonelli, il progetto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su due immobili di edilizia residenziale pubblica siti in via Tito Speri e via Montenero attualmente sfitti, al fine di renderli prontamente disponibili. La spesa complessiva ammonta a € 30.000, interamente sovvenzionate dal contributo regionale per ‘Interventi di non rilevante entità finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento”.