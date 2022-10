Getta la droga davanti ai Carabinieri e tenta la fuga, 32enne arrestato a Somma Lombardo

Non ricordava nemmeno dove fosse la sua abitazione ma è praticamente certo che i 58 grammi di hashish e gli 0,3 grammi di cocaina gettati davanti ai Carabinieri fossero i suoi. Per questo è stato arrestato e processato per direttissima questa mattina (lunedì) un 32enne algerino, senza permesso di soggiorno, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, che parla poche parole di italiano, è stato fermato nel weekend dai militari durante un normale controllo ma alla vista delle divise ha tentato una disperata quanto inutile fuga, dopo aver gettato un calzino di spugna e un contenitore di latta che aveva addosso. Le sostanze contenute nei due involucri sono state subito recuperate dai carabinieri mentre la fuga si è conclusa nel giro di pochi metri.

L’uomo, che fa il muratore saltuariamente insieme al suo coinquilino, ha negato anche davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio, Daniela Frattini, di essere il proprietario della sostanza ma non è stato creduto.