Incendio in un appartamento a Milano, anche un bambino in ospedale

Incendio appartamento alle ore 3 e 40 circa di giovedì 27 ottobre in un palazzo di otto piani in via Rizzoli a Milano. I vigili del fuoco di Milano hanno evacuato inizialmente tutta la scala, composta da 17 appartamenti.

Dopodiché, verificate le condizioni dello stabile, gli inquilini sono potuti rientrare tutti nelle proprie abitazioni. Nell’appartamento (disabitato) al piano terra si è sviluppato l’incendio e nell’appartamento sovrastante sono in corso verifiche di stabilità.

Quattro persone, tra cui un bambino sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Cinque i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti.