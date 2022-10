Dopo le dimissioni di Bosello, debutta in consiglio comunale Stefanie Vismara

A sedere tra i banchi dell’opposizione in consiglio comunale a Samarate a partire da ieri sera, giovedì 20 ottobre, al posto della dimissionaria Chiara Bosello (Samarate città viva) ci sarà Stefanie Vismara.

Bosello era anche vicepresidente del consiglio comunale e a fine consesso è stata avanzata il nome di Vismara come vicepresidente, votata favorevolmente da 13 consiglieri su 14.

Architetto e sportiva che ha militato in squadre di serie C e B2 di pallavolo, Vismara si è seduta al banco dell’opposizione con grande emozione: «Saluto il sindaco, la giunta e i colleghi consiglieri. Sono emozionata, è il mio primo incarico ufficiale in un luogo istituzionale. Ringrazio la mia lista, Samarate città viva, che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di sedermi qui, ringrazio chi mi sostiene da sempre e Chiara Bosello cui facciamo l’in bocca al lupo per il suo futuro».

«Cercherò di impegnarmi e di mettermi al serio della comunità con le mie competenze e le mie idee; amo Samarate e la mia frazione San Macario dove sono cresciuta, lì ci sono tutti i miei ricordi più belli dell’infanzia. Cercherò di sfruttare questa opportunità per rendere Samarate sempre più viva», ha concluso.

«Come gruppo ci tenevo a ringraziare Chiara Bosello per il suo impegno in questi anni e per l’esperienza, così giovane, in consiglio e nelle commissioni – ha preso la parola il collega di Samarate città viva, Giovanni Borsani – le auguriamo tanto successo nella carriera lavorativa futura che sta per iniziare. Siamo contenti perché esce una giovane donna e ne entra un’altra, è un bel segnale di questi tempi vista la disaffezione giovanile».

Ad accogliere Vismara anche Rossella Iorio (Progetto Democratico):«Diamo il benvenuto a Stefanie Vismara, siamo sicuri che con l’entusiasmo e le competenze sarà un pungolo per l’amministrazione su tematiche importanti per il territorio. Ringraziamo Chiara per il suo impegno».

Pierina Primerano (Lega) ha ringraziato Chiara Bosello per la sua educazione, discrezione e impegno per il lavoro svolto in consiglio e in commissione bilancio.