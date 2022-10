L’idea per il Monumento ai Caduti di Malnate: “Spostarlo in piazza delle Tessitrici”

Nei prossimi mesi il centro di Malnate subirà una rivoluzione viabilistica, con la costruzione di due rotonde, una in piazza Vittorio Veneto, di fronte al Municipio, e una in piazza Repubblica, all’imbocco di via Varese. I lavori – in particolar modo la realizzazione della rotatoria in piazza Vittorio Veneto – dovranno per forza di cose portare allo spostamento del Monumento ai Caduti malnatesi.

Per questo motivo in città è nato un comitato per il cambio di collocazione del monumento e l’idea proposta è quello di riposizionarlo in piazza delle Tessitrici.

Di seguito il comunicato:

Un gruppo di cittadini, attenti e sensibili alla vita della nostra Comunità, ha appreso che l’Amministrazione Comunale sta avviando le pratiche e le procedure per la realizzazione di una “rotatoria/spartitraffico” in P.za Vittorio Veneto e vie connesse (zona Municipio), in luogo dell’attuale situazione regolata dal semaforo.

Pur non entrando nel merito di quanto previsto e progettato, anzi lo riteniamo necessario ed utile per lo snellimento del sistema viabilistico cittadino, riteniamo, tuttavia, importante e doveroso dare, in occasione di tali lavori, finalmente una più consona e dignitosa collocazione al monumento pubblico ai caduti, carico di onore, ricordi e storia per i nostri caduti in guerra.

Difatti, il progetto dell’Amm.ne Comunale prevede che, pur nel nuovo assetto stradale, il monumento debba restare nell’attuale collocazione, quindi ancora a ridosso della viabilità veicolare e perciò, come attualmente, di ostacolo alla viabilità, mentre una nuova ubicazione porterebbe ad una fruizione più ampia e godibile, soprattutto in occasione delle celebrazioni di commemorazione.

Vogliamo qui ricordare che il monumento di Malnate, così come tutti quelli eretti sul territorio nazionale, assolvono, sempre degnamente, la loro funzione evocativa esaltata nelle celebrazioni come il 4 novembre, il 25 aprile, ricorrenza dell’anniversario della Vittoria, della celebrazione di Ognissanti, ecc..

Con il monumento non si ha un legame diretto con i corpi dei caduti e la sua funzione non è solo quella di celebrare il coraggio e il valore di un esercito o di ricordare i soldati morti in battaglia ma identificarli singolarmente come eroi, vittime consapevoli e garanti di un dovere collettivo verso la Patria, la libertà e la democrazia. Quello stesso dovere verso la Patria la libertà e la democrazia che portò Malnate, durante la seconda guerra mondiale, ad avere ulteriori cinque morti partigiani:

Bai Bartolomeo, partigiano Brig. “Marcobi”, fucilato in Italia il 4/10/1944

Besani Ermanno, partigiano Brig. “Marcobi”, deceduto in lager in Germania l’1/4/1945

Brusa Giuseppe, partigiano Brig. “Marcobi”, fucilato in Italia il 4/10/1944

Macazzola Emilio, partigiano 87a Brig. “Garibaldi”, fucilato in Italia il 16/10/1944

Motta Achille, partigiano 121a Brig. “Marcobi”, fucilato in Italia il 7/4/1945

Oltre al dovere verso la Patria fu prima di tutto una esigenza di dignità civile e nazionale che li spinse all’azione difronte all’occupazione tedesca.

Di conseguenza, la costruzione del monumento a Malnate, come in tutti i luoghi d’Italia, aveva ed ha la funzione di custodire il nome di tanti volontari e giovani di leva che partirono per un’avventura senza ritorno, un cenotafio, un segno tangibile del rimpianto e dell’onore tributato, memoriale per le generazioni future.

Tenendo conto di quanto sopra, stiamo costituendo un “Comitato dedicato”, aperto a tutti, in forma associato ovvero di singoli cittadini, per sostenere questa idea ed opportunità di dare oggi una nuova ubicazione al nostro monumento, simbolo della nostra città.

Si è pensato anche di poter suggerire (ma l’ipotesi è aperta e suscettibile di modifiche e/o altri suggerimenti) la nuova ubicazione, con due proposte, individuando, per la posa del monumento, così com’è, nella nuova e centrale piazza di Malnate, cioè P.za delle Tessitrici, grazie alla collaborazione foto/tecnica dell’Associazione “La Focale”