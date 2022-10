Lite a Origgio nella notte fuori dal discopub, in cinque finiscono all’ospedale

Prima il diverbio col personale della sicurezza di un discopub, una ventina di minuti passata la mezzanotte di lunedì, con un giovane, 18 anni, portato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

Poi il prosieguo violento della serata, sempre nella zona di via Celeste Milani, circa un’ora dopo. Era infatti l’una e 20 quando il 112 ha inviato sul posto ben tre ambulanze e un’automatica entrate in azione assieme ai carabinieri per soccorrere altri feriti, in questo caso cinque: due diciottenni, un 29enne e altri due uomini di 37 e 42 anni: alcuni sono finiti al pronto soccorso di Saronno e di Desio in codice giallo nel cuore della notte, altri sono stati medicati sul posto.

Il 118 di Milano ha inviato sul posto due mezzi della croce rossa italiana e un’ambulanza della croce azzurra.

Cosa sia accaduto con precisione, è ancora al vaglio dei militari della compagnia di Saronno intervenuti in forza nella notte. È probabile un primo litigio col personale del locale, seguito ad un secondo episodio che è al vaglio dei militari per la precisa ricostruzione. Non risultano al momento denunce.