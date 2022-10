A Malnate una speciale lezione di ginnastica artistica con l’olimpionica Betta Preziosa

Una bella giornata di sport per l’associazione sportiva San Martino di Malnate e in particolare il settore della ginnastica artistica. Domenica 9 ottobre al palazzetto dello sport di via Gasparotto c’è stata un’insegnante davvero speciale: Elisabetta “Betta” Preziosa, l’olimpionica di Saronno, ora istruttrice di alto livello che ha presieduto uno stage coreografico con atlete della società malnatese.

La manifestazione è stata patrocinata dal comune di Malnate e dal Centro Sportivo Italiano di Varese.

«Un grazie sentito – il commento dalla Ginnastica Malnate – a tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare questo evento. Ringraziamo di cuore tutti, atlete e genitori per la loro partecipazione. Un saluto a tutti sperando in futuro di poter ancora organizzare manifestazioni così importanti. Grazie di cuore Elisabetta per tutta la passione che trasmetti, per la tua professionalità e semplicità».