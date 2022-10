E’ morta la madre di Stefano Cucchi

E’ morta Rita Calore, la madre di Stefano Cucchi. Ne dà notizia su Facebook Fabio Anselmo, il legale di famiglia.

Commovente il post della sua pagina: “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”.

Stefano Cucchi è morto a Roma il 22 ottobre 2009 mentre era in custodia cautelare: sulla sua morte sono stati indagati a lungo chi l’ha avuto in carico – medici e carabinieri – nei suoi ultimi giorni di vita, e il processo ha superato tutti i gradi di giudizio: infine, il 4 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a dodici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, ma i procedimenti giudiziari hanno coinvolto anche da un lato i medici dell’ospedale Pertini, e dall’altro anche altri militari dell’Arma dei Carabinieri.

Il caso ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica dopo la pubblicazione delle foto dell’autopsia, poi riprese da agenzie di stampa, giornali e telegiornali italiani. La vicenda ha ispirato inoltre, documentari e film.