Nuova veste per il parcheggio di via Grinzia a Casciago, nella zona della palestra, un luogo molto frequentato sia da chi fa sport nella struttura, dove si svolgono corsi di basket, pallavolo, ginnastica, sia da chi accompagna e va a prendere i figli che frequentano le scuole che hanno la sede a Villa Valerio, gli studenti della scuola primaria Sant’Agostino e quelli delle medie.

I lavori di asfaltatura, rifacimento degli stalli di parcheggio e sistemazione di cordoli e aiuole sono terminati negli scorsi giorni. Un intervento finanziato dai contributi statili, 50 mila euro arrivati con il Salvini Ter.

«Un intervento davvero importante per i tanti che parcheggiano in quel luogo e che lo frequentano all’entrata e all’uscita della scuola – commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Siamo intervenuti per rimettere in sesto quell’area, renderla fruibile e accessibile per tutti. Sono stati effettuati interventi contro gli allagamenti, tolte alcune barriere architettoniche ed aumentati i posti auto. Presto vorremmo intervenire anche in via Santa Monica, dove c’è un’altra area adibita a parcheggio ad uso delle scuole di Casciago».