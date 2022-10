Il padiglione Michelangelo dell’ospedale Del Ponte è “nudo”

L’operazione di rimozione dei pannelli, ritenuti non conformi per la sicurezza antincendio, prosegue sulla facciata dell’ospedale Del Ponte di Varese. Dopo dieci giorni, è quasi del tutto ultimato l’intervento sulla parete del padiglione Michelangelo che si affaccia sulla via Michelangelo Buonarroti.

L’opera, effettuata in urgenza, è stata disposta dopo la diffida del Prefetto Giuseppe Pasquariello all’Asst Sette Laghi in merito alla prosecuzione delle attività ospedaliere del padiglione. Dalla Procura di Milano, infatti, era arrivata la notizia che i pannelli utilizzati a copertura della nuova palazzina ospedaliera erano gli stessi collocati sulla torre che si è incendiata lo scorso anno a Milano e gli stessi utilizzati come rivestimento della parte dell’Unahotel di Varese dove è scoppiato un incendio due settimane fa. Ricordiamo che le attività ospedaliere sono assicurate anche se con qualche limitazione soprattutto per le attività programmate di ginecologia e pediatria.

Il Michelangelo, quindi, è ora sottoposto alla rimozione dei pannelli, opera che lo lascia con i mattoni e le lastre di cemento a vista. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine della prossima settimana.

Al momento, non è ancora stata fornita alcuna indicazione sull’intervento di ricopertura delle pareti che non potranno comunque rimanere a lungo scoperte. La decisione arriverà da Regione Lombardia sulla base anche dell’indagine effettuata per comprendere come e perché siano stati collocati quei pannelli. Un’indagine per chiarire eventuali responsabilità anche in vista della decisione di chi dovrà coprire i costi sia dell’attuale opera di rimozione sia di quella, economicamente più importante, di copertura.