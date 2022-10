Precipita con il deltaplano a Laveno Mombello: interviene l’elisoccorso

(Nella foto un momento preparatorio del lancio dal Sasso del ferro)

Incidente di volo questo pomeriggio, domenica 30 ottobre, a Laveno Mombello. Un deltaplanista è caduto da un’altezza di circa 5 metri.

La richiesta di soccorso ha coinvolto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della stazione di Luino.

L’uomo è stato raggiunto, trasportato a valle e affidato alle cure dei sanitari a bordo dell’elisoccorso. Le sue condizioni non sembrano gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.