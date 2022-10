Recalcati, Pif, Stefania Auci e Bressanini protagonisti a Gallarate a DuemilalibriOff

Quattro nuovi nomi di peso per quattro appuntamenti a Gallarate nello spin-off della rassegna culturale Duemialibri che, non a caso, si chiama DuemilalibriOff nato in collaborazione con la libreria Biblos Mondadori. Tra novembre e dicembre sono attesi nella cornice del museo Maga Stefania Auci, Pif, Massimo Recalcati e Dario Bressanini.

Stefania Auci a Gallarate

Ad aprire questo nuovo capitolo della rassegna sarà l’autrice del bestseller legati alla storia alla famiglia Florio, “I leoni di Sicilia”: Stefania Auci sarà a Gallarate venerdì 4 novembre alle ore 21 per presentare il secondo capitolo della saga, con il quale ha vinto il Premio Bancarella 2022, “L’inverno dei leoni”. L’autrice è fissa in classifica dal 2019, anno che ha visto la pubblicazione de “I leoni di Sicilia”, immediatamente amato dai librai e subito dopo dal grande pubblico di lettori e lettrici. A moderare l’incontro sarà Laura Busnelli, libraia. PRENOTA QUI

Pif a Gallarate

L’appuntamento è fissato per il 18 novembre alle ore 21 sempre al museo Maga di Gallarate. Pif è conosciuto dal grande pubblico per il programma “Il testimone”, ma in libreria si è fatto riconoscere anche per la sua penna. Il suo primo romanzo “…che Dio perdona a tutti” è stato uno dei libri più regalati a Natale 2018, un libro in cui ironia e narrazione si sono uniti dando un grande risultato. Il 2021 ha visto la pubblicazione di un saggio legato ad un argomento spesso affrontato dall’autore: la mafia. Anche “Io posso. Due donne sole contro la mafia” ha conquistato i lettori di Pif, seppur di genere completamente diverso. Il nuovo libro (in libreria dall’8 novembre) si intitolerà “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” e in questo libro l’autore torna a cimentarsi con il romanzo, l’amore…e gli algoritmi! Tutti e tre i suoi libri sono pubblicati da Feltrinelli. A moderare l’incontro sarà Francesca Favotto, giornalista di Vanity Fair. PRENOTA QUI

Dario Bressanini a Gallarate

L’appuntamento è atteso la museo Maga domenica 27 novembre ore 18. Dario Bressanini torna finalmente al MA*GA (era stata organizzata una presentazione nel 2020 saltata poi per colpa del Covid): l’autore presenterà il suo nuovo libro (in uscita il 31/10) “La scienza delle pulizie. La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato” (Gribaudo). A moderare l’incontro: Francesca Aspesi, Farmacista e Dottoressa in Alimentazione e Nutrizione Umana. PRENOTA QUI

Massimo Recalcati a Gallarate

L’appuntamento è per martedì 13 dicembre ore 21 al museo Maga di Gallarate. Massimo Recalcati presenta il suo nuovo libro (in uscita il 15 novembre per Feltrinelli) “La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia”, un appuntamento imperdibile. PRENOTA QUI