Ridotta la squalifica a Brown: l’americano della Openjobmetis in campo a Brescia

Buone notizie da Roma per la Pallacanestro Varese: il ricorso presentato dalla società biancorossa contro la squalifica di due giornate rimediata da Markel Brown è stato “parzialmente accolto” e quindi il giocatore americano sarà regolarmente in campo sabato sera contro Brescia.

“Parzialmente accolto” significa che La Corte Sportiva d’Appello ha ridotto da due a una le giornate di stop comminate a Brown in seguito al “bisticcio” avuto con il sassarese Kruslin a cavallo della sirena finale della partita di domenica scorsa (QUI l’articolo).

Una giornata di squalifica però viene automaticamente tramutata in una ammenda pecuniaria: in questi casi quindi la multa viene pagata e il giocatore può regolarmente scendere in campo (non è invece possibile “pagare” una sola giornata in caso di due turni di stop: in quel caso vanno osservati entrambi). Chiaramente Brown ha la “fedina penale” macchiata e non avrà diritto ad altri sconti in futuro.

A Brescia quindi, la Openjobmetis sarà in campo al completo con la sola eccezione di Librizzi: una condizione importante perché la Germani (sconfitta di un solo punto a Milano all’esordio) è formazione di alto livello, candidata a disputare un campionato in zona playoff. Il match si giocherà sabato al PalaLeonessa a partire dalle 20,30.