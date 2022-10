Guaio Openjobmetis: due giornate di squalifica per Markell Brown

Neppure il tempo di gioire per la prima vittoria, che in casa Openjobmetis si apre un problema: il giudice sportivo ha inflitto due giornate di squalifica a Markell Brown, guardia americana della formazione biancorossa, che salterà così gli incontri di Brescia (trasferta, sabato 8 ottobre) e con Trento (in casa, domenica 16).

Secondo quanto riportato dalla sentenza (che si basa sul referto compilato dagli arbitri), Brown nel dopo gara con Sassari ha avuto un confronto piuttosto caldo con la guardia avversaria, Filip Kruslin. I due si sono «offesi reciprocamente» al termine del match ma Brown ha peggiorato la situazione spingendo con una mano al petto il giocatore croato. Per questo il varesino ha avuto due turni di stop, il sassarese solo uno: una differenza sostanziale perché la prima giornata di squalifica viene automaticamente commutata in una ammenda da 3mila euro (e quindi Kruslin sarà regolarmente in campo) ma ciò non vale per chi prende più di un turno di stop e dunque deve saltare ambedue gli incontri.

La società, nel frattempo, si sta muovendo e ha già preparato un ricorso per provare ad equiparare la pena dei due (in un video si vedrebbe Kruslin spingere per primo, situazione forse sfuggita agli arbitri) e quindi a ridurre a una sola giornata la squalifica così da poter pagare la multa e avere Markell in campo al PalaLeonessa.

Che Brown fosse il più “fumantino” tra gli uomini a disposizione di Matt Brase era risaputo e già durante il Trofeo Lombardia era stato sanzionato con due falli tecnici; ora però la situazione si ripropone in modo pesante in campionato mettendo così nei guai l’intera squadra, proprio in un momento di massima serenità.