Rissa tra condomini a Cerro Maggiore, in quattro finiscono all’ospedale

Si è conclusa con il ricovero in ospedale di quattro persone una lite condominiale avvenuta oggi, domenica 30 ottobre, attorno alle 13, a Cerro Maggiore, in via Carso. Per ragioni ancora al vaglio delle autorità, un diverbio tra famiglie si è trasformato in un evento violento. Coinvolte soprattutto otto persone, per la precisione sette uomini tra i 25 e i 38 anni e una donna di 29 anni.

Quattro ambulanze sono arrivate sul posto, insieme ai carabinieri del Comando di Legnano. Le persone contuse sono state portate al pronto soccorso di Legnano, due in codice giallo, e di Busto Arsizio, due in codice verde