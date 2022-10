Ruba cibo e bevande in Autogrill a Castronno, arrestata dalla polizia

Cibo e bevande rubate in autogrill, arriva la polizia e scatta l’arresto in flagranza di reato. È successo la scorsa notte a Castronno quando l’intervento della polizia stradale di Varese ha permesso di cogliere sul fatto la sospettata, una ragazza portata giovedì mattina in tribunale per il giudizio in direttissima atteso nella tarda mattinata.

Il bar dell’autogrill “Brughiera” di Castronno era già stato colpito a alcuni dirti qualche settimana fa: anche in questo caso fu il tempestivo intervento della Stradale a fermare il sospettato e a riconsegnare la refurtiva al proprietario.

L’imputata, classe 1984 residente a Varese è in cura a Sert e ha piccoli precedenti di polizia. Il giudice ha convalidato l’arresto e la donna è tornata libera. Procederà il processo per direttissima per il quale il difensore ha chiesto un differimento.