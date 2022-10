A Saronno è tempo di StraMatteotti

“L’associazione il Gabbiano ODV” invita tutti alla StraMatteotti, in programma domenica 9 ottobre.

«Siamo tornati dopo mesi di lavoro con questo attesissimo evento che unisce gli abitanti del quartiere Matteotti di Saronno e che si prospetta come una festa strepitosa. La manifestazione si configura come una camminata non competitiva per le vie del quartiere Matteotti e rappresenta la riedizione di un evento che in passato ha ricevuto molti consensi e la cui riproposizione siamo convinti possa animare nuovamente il quartiere. La giornata sarà ricchissima di attività. Partiremo alle 10 dal campo sportivo di via Sampietro e percorreremo circa 4 km per giungere al traguardo che si troverà presso l’oratorio di via Torricelli», spiegano gli organizzatori.

Tantissime le premiazioni previste: il primo arrivato, il concorrente più giovane e il più anziano, il primo animale e il gruppo più numeroso. Ma non è finita qui: dopo la corsa pranzo in Oratorio.

Nel pomeriggio sorprese sempre all’Oratorio di via Torricelli. Dalle 14.30 attività e dimostrazioni sportive sia per grandi che per piccini.

Di seguito le modalità di iscrizione:

online tramite richiesta alla mail ilgabbiano.odv@gmail.com e bonifico bancario;

il 2 e l’8 ottobre dalle h 11.30 alle 12.30 fuori dalla Chiesa di S.Giuseppe in via Torricelli.

Il costo della pre-iscrizione è di 3€ a persona, mentre l’iscrizione il giorno della gara avrà un costo di 4€ cadauno.

I primi 500 iscritti verranno omaggiati con una medaglia e con un “pacco ristoro” offerti dall’associazione “il Gabbiano ODV”.

Per info: 327/2814019 Carmen o 340/7306659 Marina

Il percorso è presidiato da volontari. Ciascun partecipante è responsabile della propria condotta; l’organizzazione è in cerca di volontari che abbiano voglia di aiutare durante l’evento. I contatti sono Carmen o Marina ai numeri sopra riportati.