Sedicenne sul monopattino sfonda il parabrezza di un’auto a Olgiate Olona

Incidente all’incrocio tra via Amendola e via don Minzoni a Olgiate Olona nel primo pomeriggio di oggi, martedì. Una ragazza di 16 anni a bordo del proprio monopattino, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’automobile condotta da una 54enne che percorreva la via don Minzoni andando a sbattere con la testa contro il parabrezza della vettura, sfondandolo.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che ha soccorso la giovane e l’ha trasportata in ospedale a Legnano in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale del Comune che ha favorito l’intervento dei soccorsi e ha eseguito i rilievi necessari alla ricostruzione dell’incidente.

Il monopattino è un mezzo sempre più diffuso nelle nostre città ed è molto amato dai giovani ma la mancanza di regole certe sul suo utilizzo lasciano spazio a comportamenti poco sicuri, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo del casco.