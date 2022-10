“Segnalibri d’autunno” a Sesto Calende: cinque incontri con gli autori

Cinque nuovi incontri con gli scrittori in biblioteca a Sesto Calende. Dopo l’edizione primaverile, a partire da giovedì 20 ottobre ritornano infatti “I Segnalibri“, questa volta in versione autunnali.

Dalla storia dell’Idroscalo Sant’Anna (Il parco degli Idrovolanti) per gli Archivi ritrovati alle Metropoli d’Asia raccontante da Andrea Berrini, passando per i thriller-noir fino alle filastrocche per bambini e Bach. I cinque incontri – tutti ad ingresso gratuito – sono divisi in due sezioni, quelli “un po’ per i grandi“, che si terrano il giovedì sera (ore), e quelli “un po’ per i piccoli“, che saranno invece al sabato mattina in comune.

IL PROGRAMMA

Giovedì 20 ottobre, ore 18

Eryk Frontini: L’ultima Fermata del prima perdono. Sinossi: Una lettera giunta dal passato, una società segreta, due esplosioni e un areo di linea che scompare sopra i cieli della Sardegna ai margini di una storia d’amore.

Giovedì 27 ottobre, ore 18

Alberto Grampa: Il Parco degli Idrovolanti. Sinossi: L’idrosalo Militare di S.Anna, da nido di aquile a Parco Europa

Giovedì 3 novembre, 0re 18

Andrea Berrini: Metropoli d’Asia. Sinossi: Cinque grandi metropoli asiatiche, percorse da un editore che incontra scrittori, artisti, musicisti. Città proiettate verso il futuro che prendono il lettore e lo portano via

Sabato 19 novembre, ore 10:30

Anna Castelli, Matteo Mainardi, Maria Paola Molinari: Il signore del Caffé. Due gemelli un po’ birbanti, Sol diesis e La bemolle, fanno un viaggio nel tempo per incontrare Bach e scoprono un musicista un po’ brontolone

Sabato 3 dicembre, ore 10:30

Federica Franzetti: I Bambini sono farfalle. Filastrocche ispirate al maestro Rodari per giocare e divertirsi con le parole.