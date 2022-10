I super nonni di Agra e le generazioni che si incontrano

Hanno costruito Agra, e ora si godono pensione e nipotini. Si godono la vita, insomma, dal momento che secondo gli ultimi dati disponibili Agra è il comune tra tutti i centri del Varesotto col maggior numero di ultra novantenni (l’1,5% della popolazione residente). In questo paese che domina le valli del Luinese e da dove si può apprezzare un meraviglioso panorama sul Lago Maggiore i Ballinari, Baglioni e Barozzi sono disseminati per tutte le stradine dell’antico borgo che come semi ben piantati a terra mettono le radici, fioriscono e vivono nelle stagioni e che hanno contribuito, passo dopo passo, anno dopo anno, alla costruzione del paese.

Un paese che oggi vanta di un grande primato: la capacità di fare convivere la più bella delle generazioni, quella dei bambini sotto i dieci anni, con quella più saggia e matura: i nonni.

Il segreto? Secondo il simpatico bisnonno Peppino Barozzi, classe 1938 è l’aria buona, il panorama e il «giro della luna», passeggiata speciale, luogo dove ci racconta siano scoccati tanti e grandi amori. Forse la faggeta, forse il “rumore“ del bosco, eppure li si sono creati legami indissolubili, alcuni dei quali continuano ancora oggi.

L’esempio più puro e bello è proprio quello di Peppino, agrese dalla nascita (nella foto, mentre bacia la nipotina. Sotto, con la moglie). Qui vive con la sua amata moglie, con cui è insieme ormai da 68 anni, i suoi quattro figli, 9 nipoti e l’adorata piccola pronipote. Tutti hanno frequentato l’asilo di Agra e se negli anni le cose sono cambiate, e con loro i valori e le tradizioni, qui sembra tutto come un tempo. I piccoli, in piazza, si ritrovano a correre nelle braccia dei propri nonni, o bisnonni, che contenti hanno aspettato quel momento da tutta la giornata. Qui ogni domenica Peppino e la sua famiglia, di 24 membri in totale, si trovano per mangiare e stare insieme, e guai a chi manca.

Lui e la moglie avevano 16 anni quando si sono scelti, e solo 10 la prima volta che si sono incontrati: a Due Cossani, alle elementari insieme. «Fu allora che ci portò via la più bella del paese, gli agresi sono furbi eh», racconta l’amico accanto lui, ridendo. Peppino ha lavorato per tutta la vita come autista del Baldioli e ogni giorno percorreva la tratta Agra – Milano, dal 2000 circa in poi soppressa.

Oggi, mentre lo intervistiamo, è ormai in pensione da tempo, ma i ricordi sono molto lucidi: «Un tempo Agra era popolatissima da turisti e non. La sua fortuna era proprio la linea Agra – Milano perché allora da qui partivano in centinaia per raggiungere la metropoli. Delle volte rimanevamo anche a dormire, poi però si tornava qui, dove si stava veramente bene», spiega mentre dopo un bacio alla nipotina si incammina verso casa. Un importante dato relativo a questo centro di poche centinaia di persone – riuscito a proteggersi bene anche durante la pandemia per via della famosa ordinanza che impediva nei periodi del sconfinamento duro l’accesso alle seconde case da parte dei “milanesi” – sta nella massiccia presenza anche di minori di 10 anni in rapporto alla popolazione residente, che rappresenta il 10,8% della popolazione.

«Il nostro paese alla fine può essere considerato un buon nido e un buon ritiro», spiega il sindaco Luca Baglioni. «Abbiamo servizi minimi che garantiscono la vita per i residenti, in un contesto lontano dallo stress, che non ti obbliga per forza a dover fare lunghe camminate per reperire i beni di prima necessità. Questo è il nostro valore aggiunto, oltre al paesaggio e alla natura che fa da sfondo. La convivenza fra queste due generazioni del paese circoscrive la tranquillità del paese, che ad oggi conta 415 residenti», conclude il rappresentante della piccola comunità che giorno dopo giorno resiste sulle montagne del Luinese. Un piccolo scrigno di umanità saldato da forti relazioni, e gli estremi della vita che con questo collante si uniscono.