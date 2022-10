Taglio del nastro per la palestrina di Angera: “Sarà una tappa sportiva e un raccordo della ciclabile del Lago Maggiore”

“Ossigeno per il corpo e per la mente“. Taglio del nastro ufficiale lo scorso sabato primo ottobre per la palestrina a cielo aperto di Angera, in occasione della giornata dello sport e della salute.

Dotata di una decina di attrezzature sportive installate a inizio settembre, la nuova palestra di Viale Ungheria è già diventata un punto di ritrovo per giovani e sportivi del Basso Verbano, che non appena l’ex pista di pattinaggio fuori al campo sportivo è stata riconvertita in area fitness hanno deciso di frequentarla assiduamente, sebbene manchi ancora qualche dettaglio prima dell’ultimazione, a partire da un possibile campetto da basket a un canestro quando la canottieri si trasferirà definitivamente nella nuova sede (ovvero lo sfondo della foto, ndr).

«Con il nuovo campetto da basket il pratone di Angera diventerà un centro di aggregazione sportiva, insieme al calcio, la rete da pallavolo sul pratone, il tennis e la stessa palestrina» sottolineano il sindaco Alessandro Paladini Molgora e l’assessore allo sport Antonio Campagnuolo. Proprio quest’ultimo ha spiegato che «l’opera, realizzata con un bando di Regione Lombardia, è di per sé finita. A breve metteremo mano per completare la pavimentazione, chiudere l’area con degli archetti (lasciando il passaggio per i disabili), posare due panchine, una fontanella, un’aiuola e un portabiciclette».

«La palestra a cielo aperto è inoltre una tappa di un percorso articolato di attività fisica che comprende la ciclabile che stiamo realizzando in questo periodo, un importante “peduncolo ciclopedonale” per collegare tutta la periferia di Angera, fino alla Bruschera e a Taino – prosegue il sindaco -. Il primo tratto è quello a fianco del campo da calcio, mentre il mese prossimo dovrebbe nasce la parte che arriva fino al porto. Siamo inoltre riusciti ad avere l’autorizzazione dalla sovrintendenza per poi arrivare all’imbarcadero. Anche regione e provincia credono molto a questo progetto, che diventa un raccordo tra Angera, l’imbarcadero e la nascente ciclabile del Lago Maggiore, di cui abbiamo avuto la bozza da approvare settimana scorsa».

Presene all’inaugurazione anche Susana Beatriz Pineda, sportiva e direttrice di Giocare col Sole di Cadrezzate che da quando la palestrina è nata è presente più volte alla settimana (in particolare al giovedì mattina e al venerdì) insieme a un gruppo di ragazzi per organizzare esercizi e allenamenti di gruppo: «I ragazzi e anch’io sono disponibile per svolgere insieme un po’ di ginnastica dolce e il percorso delle attrezzature, a volte bastano piccoli accorgimenti per migliorare nettamente la prestazione. Un’ambiente così, all’aria aperta e a due passi dal lago è fonte di stimolo per il nostro corpo e il nostro cervello».