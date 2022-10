“A Ternate impossibile acquistare i biglietti cartacei di Autolinee Varesine”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina di Ternate che si lamenta del fatto che nel suo paese sia possibile acquistare i biglietti dei pullman di Autolinee Varesine solo attraverso apparecchiature elettroniche. Di seguito la risposta dell’azienda che spiega come in realtà le possibilità di avere un valido titolo di viaggio risultano di gran lunga maggiori rispetto anche solo a qualche mese fa.

Mi rivolgo a voi nella speranza che la nostra voce venga ascoltata. Da qualche anno noi utenti del pullman di Autolinee Varesine, e in particolare i nostri ragazzi, viviamo molti disagi.

L’azienda ha deciso di passare alla bigliettazione elettronica abbandonando i biglietti cartacei.

Peccato che a Ternate, a Comabbio, a Mercallo e Cassinetta non ci sia nessuno che venda questi fantomatici titoli di viaggio!

Alla mia lamentela mi è stato risposto di fare il biglietto online: devo dunque dotare mio figlio minorenne di smartphone e carta di credito?

Vi pare normale? Non è un servizio pubblico?

T.L.

La risposta di Autolinee Varesine

Il sistema di bigliettazione elettronica, adottato da Autolinee Varesine per ottemperare ai nuovi standard regionali (che tutte le compagnie di trasporto saranno tenute a seguire), ha rafforzato notevolmente le possibilità di entrare in possesso di un valido titolo di viaggio. Per quanto riguarda le linee extraurbane, si tratta delle seguenti:

-Anzitutto, se si ha la tessera elettronica “Muoversi a Varese”, è possibile ricaricarla online, presso le biglietterie aziendali o anche presso le rivendite nei paesi con qualsiasi titolo di viaggio, abbonamenti o biglietti che siano: caricando ad esempio sulla tessera venti biglietti, è possibile utilizzare questi venti biglietti nell’arco dei successivi cinque anni, senza scadenze di utilizzo, necessità di acquistare di volta in volta il biglietto singolo o altri problemi del genere;

-Chiunque sia in possesso di uno smartphone e di una carta di credito, può acquistare (dopo una rapida registrazione sul sito aziendale www.ctpi.it) qualunque biglietto in formato QR, da scansionare una volta salito a bordo;

-E’ stato mantenuto un gran numero di rivenditori nei paesi, compatibilmente con varie condizioni che, a titolo esemplificativo, comprendono la disponibilità e l’affidabilità del commerciante, la presenza di una connessione dati – nell’esercizio commerciale – per permettere di utilizzare regolarmente il sistema che eroga i titoli di viaggio, nonché l’effettiva necessità della presenza di un rivenditore in quella zona, basandosi quindi anche sulla quantità di titoli di viaggio storicamente venduti in una località o meno. Rispetto a quanto sostiene la signora, a Ternate è regolarmente attivo un rivenditore, ovvero l’edicola nei pressi della stazione ferroviaria;

-Infine, è sempre possibile acquistare il biglietto a bordo dal conducente, pagando la sovrattassa prevista in tali frangenti.

Pertanto, le possibilità di avere un valido titolo di viaggio risultano di gran lunga maggiori rispetto anche solo a qualche mese fa. Certamente c’è qualche rivenditore in meno nei paesi, per le condizioni citate nei paragrafi precedenti: ma si hanno nuove alternative che prima non esistevano e che molti utenti chiedevano anzi a gran voce.

Perciò, è solamente questione di cambiare leggermente le proprie abitudini e di conoscere pienamente le nuove possibilità, così da poterle sfruttare nel miglior modo possibile.