TikTok assume a Milano. Sono sette le posizioni aperte dalla società del social network di origini cinesi lanciato nel 2016

La compagnia, operativa a livello mondiale, ha sedi ed uffici distribuiti in numerose città, tra cui New York, Los Angeles, Londra, Berlino, Parigi, Dubai, Mumbai, Seoul, Tokyo, Singapore e Giacarta. In Italia è presente dal 2021 ed ha sede a Milano.

Qui sono aperte diverse opportunità di lavoro, rintracciabili sul sito o dalla App di TikTok alla voce “lavora con noi”. Attualmente le posizioni aperte sono le seguenti:

B2B Marketing Manager – Italy & Greece – GBM

Sales Trainer

Product Marketing Summer Intern – 2023 Start

Communication Manager

Payroll Analyst – Europe

Brand Partnerships Manager (Fashion & Luxury)

General Manager of Operations, Southern Europe