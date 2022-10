Torna la sfida di BlogLab: al via le iscrizioni per l’edizione 2022

Non c’è Festival Glocal che tenga senza il suo BlogLab. Anche quest’anno, infatti, il festival del giornalismo digitale di Varese sarà accompagnato – dal 10 al 12 novembre – dal laboratorio di giornalismo e comunicazione dedicato agli studenti.

Tre giorni durante i quali i giovani iscritti, divisi in piccole redazioni, si sfideranno a colpi di notizia da trovare, di storie da raccontare, di foto da scattare, di video da produrre e di materiali da divulgare sui social. Un’immersione a 360 gradi nel mondo della comunicazione e del giornalismo che permetterà ai ragazzi di imparare qualche trucco del mestiere e vivere molto da vicino un festival che ormai da anni porta a Varese i massimi esperti del settore. Il lavoro delle “micro” redazioni potrà contare sul supporto costante dei giornalisti di VareseNews, degli esperti di Hagam e dello staff del Festival.

Il laboratorio è completamente gratuito e anche quest’anno è patrocinato dal Consiglio di Regione Lombardia: «Supportiamo il progetto perché crediamo molto nella promozione della corretta informazione e nei giovani – spiega la Vicepresidente del Consiglio Francesca Brianza -. Questo laboratorio rappresenta un’ottima opportunità per avvicinare le nuove generazioni al mondo del giornalismo e a quello delle istituzioni. Oltre che una bella occasione per fargli vivere un’esperienza creativa e potenzialmente professionale. Capire quale è il loro punto di vista, i loro bisogni e prospettive è per noi molto importante. Da anni, infatti, come Consiglio Regionale promuoviamo tour nelle scuole con questo obiettivo. Consapevoli che sono i giovani a dover stare al centro della nostre politiche, sono diversi anche i progetti che stiamo portando avanti al fine di creare nuove forme di aggregazione e contrastare il disagio giovanile ».

Partecipare a BlogLab è molto semplice: bisogna creare una squadra da massimo quattro ragazzi iscritti al triennio delle scuole superiori, ad una università o a un corso post diploma e compilare entro il 30 ottobre il form disponibile a questo link.

Attenzione: i posti sono limitati e in caso di eccedenza di squadre la selezione verrà effettuata in base alla data di iscrizione.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina del regolamento del concorso mentre per ogni dubbio o perplessità potete inviare una mail a bloglab.festivalglobal@gmail.com oppure chiamare il 346 1107253